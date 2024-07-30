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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе предвыборной борьбы в США активно используют тему России и ее лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости. По словам Пескова, этим отличились как демократы, так и республиканцы.
«Россия и глава российского государства личностно стали значимыми факторами, которые активно эксплуатируют и республиканцы, и демократы в своей политической борьбе, особенно в предвыборный период», — сообщил Песков журналистам.По словам пресс-секретаря президента РФ, в предвыборной кампании в США тема России и ее лидера играет важную роль. Это предмет политических манипуляций со стороны кандидатов обеих партий. Тем временем в Москве готовы к увеличению числа обвинений в адрес России по мере приближения президентских выборов в США, отметил Песков.
Это мнение было высказано в ответ на недавний отчет Национальной разведки США, который утверждает, что Россия, Китай и Иран продолжают попытки вмешательства в американские избирательные процессы. В Кремле выражают уверенность, что подобные обвинения будут лишь усиливаться по мере приближения выборов, что является обычной практикой в политической борьбе США.
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Елена Перлова