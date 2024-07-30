В России наемнику из США заочно вынесли приговор за участие в боях на Украине

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В России суд вынес заочный приговор наёмнику из США Майкл-Артуру Сент-Джону, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил СК РФ.
Сообщается, что доказательства, которые были собраны СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество) и назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Сейчас он объявлен в международный розыск.
С февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон участвовал в боях против силовых структур ДНР и ВС РФ, получая за это материальное вознаграждение в размере не менее 1000 долларов в месяц.
Ранее суд в РФ заочно арестовал троих наемников: Дениса Десяткина из Израиля, бывшего морского пехотинца Троя Оффенбекера из США и Станислава Гибадулина из Молдавии.
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С февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон участвовал в боях против силовых структур ДНР и ВС РФ, получая за это материальное вознаграждение в размере не менее 1000 долларов в месяц.
Ранее суд в РФ заочно арестовал троих наемников: Дениса Десяткина из Израиля, бывшего морского пехотинца Троя Оффенбекера из США и Станислава Гибадулина из Молдавии.
Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, служащую в ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова