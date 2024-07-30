У США не хватит сил освоить Арктику

Для освоения Арктики у США не хватит военно-морских сил. Об этом в своем материале для РИА Новости написал колумнист Андрей Коц. Автор статьи отметил, что союзники НАТО и США обладают весьма слабым ледокольным флотом, который не удастся нарастить за короткий срок. Помимо этого, западные государства не в состоянии развернуть в регионе крупные сухопутные соединения, считает Коц.