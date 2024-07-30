У США не хватит сил освоить Арктику

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Для освоения Арктики у США не хватит военно-морских сил. Об этом в своем материале для РИА Новости написал колумнист Андрей Коц. Автор статьи отметил, что союзники НАТО и США обладают весьма слабым ледокольным флотом, который не удастся нарастить за короткий срок. Помимо этого, западные государства не в состоянии развернуть в регионе крупные сухопутные соединения, считает Коц.
«В ВМС Норвегии — четыре патрульных корабля, однако у них очень скромное вооружение. Достаточно сильные ВМС у Дании, но мало кораблей ледового класса и тоже нет военной инфраструктуры в Арктике. Финляндия и Швеция серьезной военной мощью на море не располагают», — сказано в статье.
Журналист добавил, что Штаты не подготовлены к суровым арктическим условиям. Американцы не располагают подходящим транспортом, чтобы перевозить военных и грузы в регион. Коц упомянул тягачи-вездеходы Bandvagn 206 шведского производства, однако публицист подчеркнул, что данная техника уже давно не соответствует требованиям современности.
Ранее стало известно, что США хотят проводить в Арктике учения вместе с союзниками. В Вашингтоне беспокоятся из-за активности РФ и КНР близ Аляски.
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Никита Кротов