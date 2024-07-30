В США заявили, что стало для Украины настоящим ударом

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Потеря населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в Донецкой народной республике стала для Украины настоящим ударом, потому что Киев потратил много сил, чтобы захватить эти села при своем прошлогоднем контрнаступлении. Об этом со ссылкой на ВСУ пишет издание The New York Times.
«Потеря (этих) сел стала ударом для Украины на фоне недавних территориальных приобретений России на многих участках фронта в 600 миль (965 километров — прим. ред.) и потому, что украинские морпехи с таким трудом захватили их в ходе кровавого контрнаступления», — сказано в материале.
Обозреватели также отметили, что украинские командиры требовали от личного состава до последнего держать позиции. Один боевик ВСУ заявил журналистам о наступлении момента, когда «держать людей» в Урожайном «стало бессмысленно», а раненые украинские военные эвакуировались только в ночное время суток.
Урожайное со Старомайорским противник взял летом 2023 года. Первый пункт освободили 14 июля, а второй 10 июня.
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Никита Кротов