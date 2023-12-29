«Как раз туда прилетело»: генерал ВСУ назвал последствия российского удара по Украине

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Во время массированного удара со стороны ВС РФ, оказалось повреждено одно из мощнейших предприятий Украины. Об этом генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал YouTube-каналу «Прямой».
Бывший военачальник раскритиковал Службу безопасности Украины и заявил, что оно плохо выполняет свои задачи. Кривонос пояснил, что прежде один из государственных порталов сообщил о заключении контракта крупным украинским заводом. В последующем именно по этому предприятию был нанесен ракетный удар.
Кроме того, был обозначен ряд предприятий, которые сотрудничают с заводом. Они также подверглись атаке и были повреждены.
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«Сегодня как раз туда и прилетело», — заявил отставной генерал.
«Это совпадение?», — возмутился Кривонос.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова