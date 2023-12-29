«Серьезная проблема»: На Западе пришли в ужас от нового оружия России

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov
В России новейшую РСЗО «Возрождение», которые будут обладать двойной функцией, об этом пишет польское издание Interia.
«Скорее всего, «Возрождение» создавалось на основании накопленного боевого опыта. Теперь система будет не только разбрасывать мины, но и запускать ракеты. Таким образом, это будет бикалиберная машина, совмещающая в себе систему наземного минирования и РСЗО», — прокомментировали ситуацию в издании.
По словам автора статьи, новое российское оружие не только поспособствует укреплению российской обороны, и создаст серьёзные проблемы для Вооружённых сил Украины.
Читайте также:
Чемезов: Создание новейшей РСЗО «Возрождение» начнётся в 2024 году
Гладков: ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области из РСЗО «Град»
«У военных есть шанс»: В США считают, что власть на Украине может перейти к ВСУ
Евгения Парфентьева