ВС РФ использовали для массированного удара по Украине обновленный БПЛА «Герань»

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Армия России при массированном ударе по территории Украины минувшей ночью использовала новую модификацию беспилотников «Герань», менее уязвимых для вражеской ПВО. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, обновлённая модель беспилотника создана из радиопоглощающего композита. Благодаря этому украинские мобильные системы противовоздушной обороны действуют против них менее эффективно.
Новые российские БПЛА имеют черный цвет, а также оснащены реактивным двигателем, что позволяет быстрее двигаться к намеченной цели. Таким образом, отмечается, что ПВО Украины с зенитными пулемётами и пушечными комплексами Gepard, переданными Германией, бессильны перед новой «Геранью».
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что 29 декабря армия России запустила 122 ракеты, среди которых оказались крылатые, зенитные, баллистические и противорадиолокационные. Также было выпущено 36 ударных беспилотников «Шахед». Всего украинской ПВО удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. При этом 35 российских ракет и 9 дронов достигли своих целей.
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Новые российские БПЛА имеют черный цвет, а также оснащены реактивным двигателем, что позволяет быстрее двигаться к намеченной цели. Таким образом, отмечается, что ПВО Украины с зенитными пулемётами и пушечными комплексами Gepard, переданными Германией, бессильны перед новой «Геранью».
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Элина Позднякова