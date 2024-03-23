Подозреваемый в теракте в «Крокусе» рассказал еще об одном бандите

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Задержанный по подозрению в теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье заявил, что с ним был некий Абдулло, которого он узнал по фото на допросе. Кадры с допроса опубликованы в Telegram-канале главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.
Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов показал фото, и террорист подтвердил личность «куратора». Примечательно, что на допросе злоумышленник ни слова не смог сказать по-русски, только по-таджикски. Общение происходило с помощью переводчика.
Ранее депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для РИА Новости сообщил о том, что необходимо ввести смертную казнь для террористов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Екатерина Коршунова