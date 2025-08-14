«Ресурсы исчерпаны»: Анатолий Вассерман объяснил, почему Россия продала Аляску США
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил причины продажи Аляски
15 августа состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Местом встречи выбрана Аляска — бывшая российская территория, проданная США в 1867 году за 7,2 млн долларов.
В интервью «Татар-информу» Вассерман объяснил причины продажи полуострова.
«На момент продажи основные ценные в тот момент ресурсы Аляски были уже практически исчерпаны. А другие ресурсы, скажем, нефть и газ, тогда просто никому не были нужны», — сказал журналист.Анатолий добавил, что с экономической точки зрения содержание Аляски стало нецелесообразным. Помимо этого, была угроза захвата территории Британией. Исходя из этого, было принято решение продать Аляску США.
«Продали по той же цене, по которой когда-то мы Аляску застраховали. Страховые компании оценили её в 7,2 миллиона долларов. Вот эти деньги мы от США и получили», — заключил депутат.Ранее сообщалось о возможном покушении на Путина в США.