Эксперт объяснил, возможен ли арест президента РФ Владимира Путина в США по ордеру МУС

14 августа 2025, 13:15

Корчмарь: арест Путина в США невозможен из-за непризнания МУС обеими странами

Президент РФ Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Лидеры обсудят специальную военную операцию и перспективы завершения конфликта. В центре обсуждения находится международный ордер на арест Путина, что порождает вопросы о том, возможно ли его задержание на территории США.





Напомним, что в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняя их в «незаконной депортации населения, включая детей, с оккупированных территорий Украины в Россию» с 24 февраля 2022 года. Кремль охарактеризовал решение суда как юридически ничтожное, утверждая, что Москва не подчиняется юрисдикции МУС. Представитель президента Дмитрий Песков назвал саму идею ареста Путина и Львовой-Беловой «возмутительной и неприемлемой».



Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с «Радио 1» рассказал, могут ли арестовать президента России на территории США.





«Нет. Соединённые Штаты и Россия не признали международный уголовный суд и его решение. Поэтому юридических оснований никаких не будет на территории США», — объяснил он.