Стал известен состав российской делегации на саммите на Аляске

14 августа 2025, 12:45

Лавров, Ушаков и Белоусов вошли в состав делегации РФ на саммите на Аляске

Фото: iStock/vchal

В состав российской делегации на саммите на Аляске вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщили в Кремле.