Стал известен состав российской делегации на саммите на Аляске
В состав российской делегации на саммите на Аляске вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщили в Кремле.
Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа. Переговоры начнутся с беседы тет-а-тет в 22:30 по московскому времени. По их итогам главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
Российские журналисты массово подают заявки на визы для освещения события. Тем временем американский штат активно готовится к визиту Путина. По данным CNN, местные чиновники положительно отреагировали на его согласие на переговоры на территории Соединенных Штатов.
