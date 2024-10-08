«Какой позор!»: во Франции раскритиковали решение о передаче истребителей Украине

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Поставка Украине истребителей Mirage 2000 грозит эскалацией конфликта. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он возмутился перспективой отправки вооружения для ВСУ, назвав в числе последствий такого шага разжигание войны, коррупцию, уничтожении французской армии и разрушение самой страны. После он заявил, что это позор.
Также Филиппо призвал властей Франции прекратить накачивать Украины денежными средствами и вооружением, а сделать выбор в пользу проведения мирных переговоров.
Глава Минобороны Франции во вторник заявил, что ВСУ получат эти истребители в первом квартале 2025 года.
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Также Филиппо призвал властей Франции прекратить накачивать Украины денежными средствами и вооружением, а сделать выбор в пользу проведения мирных переговоров.
Глава Минобороны Франции во вторник заявил, что ВСУ получат эти истребители в первом квартале 2025 года.
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Анастасия Чинкова