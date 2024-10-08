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«Какой позор!»: во Франции раскритиковали решение о передаче истребителей Украине

Филиппо назвал разжиганием войны передачу Киеву истребителей Mirage 2000
08 октября 2024, 15:50
Фото: iStock/Mike-Hon

Фото: iStock/Mike-Hon

Поставка Украине истребителей Mirage 2000 грозит эскалацией конфликта. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он возмутился перспективой отправки вооружения для ВСУ, назвав в числе последствий такого шага разжигание войны, коррупцию, уничтожении французской армии и разрушение самой страны. После он заявил, что это позор.

Также Филиппо призвал властей Франции прекратить накачивать Украины денежными средствами и вооружением, а сделать выбор в пользу проведения мирных переговоров.



Глава Минобороны Франции во вторник заявил, что ВСУ получат эти истребители в первом квартале 2025 года.

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#вооружения
Лукашенко: О нападении на Белоруссию в Киеве «вякают» те, кто не принимает решений
Лукашенко заявил, что попытка вторжения в Белоруссию приведёт Киев к краху
08 октября 2024, 15:39

Фото: сайт Кремля

На Украине те горячие головы, которые «вякают» о возможности вторжения в Белоруссию, ни за что не отвечают и не принимают никаких решений. Такие действия будут не просто головной болью, а просто приведут киевские власти к полному краху в военном отношении.
Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеграм-каналу «Зарубин». Так он ответил на вопрос корреспондента о раздающихся на Украине голосах о необходимости «захода» в соседнюю страну.

«Пусть попробуют! Мы их ждём», — усмехнулся Лукашенко.

Переходя на деловой тон, белорусский президент отметил, что такие призывы остаются просто «вяканьем», а никто из важных людей и политиков на Украине всерьёз не рассматривает возможность нападения на Белоруссию.

«Даже Зеленский», — подчеркнул глава Союзного государства.

Лукашенко подчеркнул, что он сам и страна, которой он служит и которой управляет, абсолютно спокойны на этот счёт. В том числе и потому, что Белоруссия поддерживает определённые, пусть и незначительные, контакты с Киевом в плане, например, обмена военнопленными с Россией либо по гуманитарной линии.

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#зеленский
#украина
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Лукашенко перед саммитом СНГ в Москве наколол дрова
08 октября 2024, 15:09

Фото: сайт Кремля

Перед саммитом СНГ в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко занимался колкой дров. Об этом проинформировал Telegram-канал «‎Пул первого», который приближен к пресс-службе главы белорусского государства.
«Разминка Первого перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям силовых структур применять оружие против несанкционированных БПЛА.

Напомним, что 7 октября, в день своего рождения, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами стран СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что 8 октября состоится Совет глав государств СНГ.

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Основной темой переговоров были вопросы нормализации отношений между Ереваном и Баку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
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#дмитрий песков
#александр лукашенко
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В Букингемском дворце ждут смерти Карла III и готовят на воцарение принца Уильяма
Daily Beast: придворные ждут смерти короля Карла III и смены власти
08 октября 2024, 15:09

Фото: Букингемский дворец

Придворные готовятся к скорой смерти британского короля Карла III и к смене власти. Болезнь монарха прогрессирует. Об этом сообщает 8 октября издания The Daily Beast.
В феврале у правящего короля Великобритании и Северной Ирландии обнаружили рак, а в октябре Карл III приостановил лечение. Сейчас шансов на выздоровление мало, пишут СМИ со ссылкой на источники при дворе.

Члены королевской семьи готовятся к похоронам монарха. На воцарение готовят старшего сына Карл III, наследного принца Уэльского Уильяма, который после смерти отца станет Вильгельмом V. По данным британской прессы, Уильям начал готовиться к переезду в Букингемский дворец сразу после объявления о болезни правящего короля.

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Лавров обсудил с главой МИД Армении Мирзояном субкультуру квадроберов
08 октября 2024, 14:50

Фото: РИА Новости

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили субкультуру квадроберов во время ожидания начала переговоров лидеров двух государств в Кремле.
Российский политик поинтересовался, если в Армении квадроберы. Мирзоян отметил, что знает о таком новом молодёжном движении, но не уточнил про наличие его представителей в республике.

Также посол Армении в России Гурген Арсенян сообщил, что в Европе сейчас квадроберы начали определять себя как отдельный гендер.

Напомним, что квадроберами называют представителей новой молодёжной субкультуры. Они отличаются тем, что передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных.

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#сергей лавров
#россия
#армения
#политика
#мид
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Путин встретился в Кремле с премьер-министром Армении Пашиняном
08 октября 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Основной темой переговоров были вопросы нормализации отношений между Ереваном и Баку.
Российский лидер отметил, что перед началом официальных переговоров у них с главой армянского правительства состоялся разговор с глазу на глаз. По словам Путина, они с Пашиняном, которого глава российского государства назвал по имени-отчеству, Николом Воваевичем, обсуждали насущные вопросы современной повестки. Подробности журналистам по понятным причинам оглашены не были.

Перед переговорами с премьер-министром Армении Путин встречался также со своим коллегой из Азербайджана Ильханом Алиевым. Главной темой переговоров также были армяно-азербайджанские отношения и роль в их нормализации России.

Пашинян на встрече с президентом РФ с удовольствием констатировал, что в последние месяцы между Россией и Арменией наметился конструктивный политический диалог. Москва же, как ещё накануне отмечал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, как и ранее, играет активную и позитивную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

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#лидер
#путин
#рф
#армения
#азербайджан
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В ФРГ заявили о готовности Шольца к беседе с Путиным
08 октября 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц готов переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам источник в правительстве ФРГ.
«Для него (Шольца – ред.) это (разговор с Путиным – ред.) не является табу. Он все это подчиняет цели положить конец войне. Он этого не исключает, и я хочу это еще раз подтвердить», — заявил источник издания в кабмине ФРГ.

При этом отмечается, что немецкий канцлер будет готов к разговору с Путиным тогда, когда для этого настанет «правильный момент». Именно тогда будет необходимо направить «ясный сигнал».

1 октября стало известно о намерении Шольца провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20 с Путиным. В начале прошлого месяца представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщал, что политик поговорит с российским лидером «если сочтет момент подходящим». Последний раз лидеры беседовали в конце 2022 года.

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#g20
#фрг
#шольц
#переговоры
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Британия ввела санкции против РХБЗ ВС РФ и их начальника Кириллова
08 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/SergeyChayko

Великобритания пополнила санкционный список, внеся в него войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России и начальника этих войск Игоря Кириллова. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Также в реестр вошли 27-й и 33-й Центральные научно-исследовательские испытательные институты Минобороны России.

В представленном кабмином документе указано, что постановлением предусматривается введение финансовых ограничений против лиц, якобы участвующих или якобы вовлечённых в запрещённую деятельность, связанную с химическим оружием.

Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что обвинения в отношении Москвы в применении химоружия безосновательны, а действия Вашингтона дискредитируют ОЗХО, подтвердившую уничтожение такого вида вооружения в России.

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#великобритания
#россия
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#оружие
#минобороны
#вооружения
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Пашинян прокатился по набережной Москвы-реки на велосипеде – видео
Премьер Армении Пашинян показал кадры велопрогулки по набережной Москвы-реки
08 октября 2024, 13:57

Фото: iStock/JARAMA

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о велопрогулке по набережной Москвы-реки. Соответствующие кадры он представил в своём Telegram-канале.
На видео он рассказал, что в российской столице есть очень хорошая велодорожка, по которой он устроил заезд на велосипеде.


Пашинян известен своей любовью к велопрогулкам, которые он устраивает в разных странах. Так, в начале октября он посетил Францию, где проехался на велосипеде по улицам Парижа. После возвращения на родину он совершил велопрогулку по маршруту Ереван – Эчмиадзин – Ереван длиной 50 километров.

Пашинян прибыл в Москву для участия в саммите СНГ, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время армянский политик уже находится в Кремле.

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Помощник президента Ушаков: Эрдоган прислал Путину хороший турецкий подарок
08 октября 2024, 13:56

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально к дню рождения Владимира Путина прислал подарок. Об этом рассказал журналистам помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.
Он не стал уточнять, что именно турецкий лидер подарил своему российскому коллеге, но подчеркнул, что подарок был очень хорошим и прибыл как раз перед разговором глав двух государств, что явно было спланировано и рассчитано. На каверзный вопрос представителя одного из СМИ, уложилась ли стоимость презента в три тысячи рублей, разрешённых для государственных служащих, Ушаков с улыбкой ответил, что подарок из Турции явно был «чуть дороже».

Ушакова также спросили, были ли подарки Путину от глав других государств. На это он ответил, что они точно присылались из тех стран, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения. Особенно помощник президента отметил очень тёплое послание от Председателя КНР Си Цзиньпина. На вопрос о подарках от недружественных стран политик ответил, что специально этого не фиксировал, но по ощущениям их не было.

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