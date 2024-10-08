Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000 с ракетами «воздух-земля»

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Франция намеревается поставить Украине новые истребители Mirage 2000, оснащённые ракетами класса «воздух-земля». Первые поставки планируется осуществить в начале 2025 года.
Об этом заявил глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню. В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он написал, что, помимо нового для этого типа самолётов вооружения, истребители будут оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что поможет им успешно противостоять системам противовоздушной обороны.
Министр также напомнил, что Франция продолжает подготовку и обучение украинских пилотов и техников по обслуживанию самолётов. О поставках на вооружение ВСУ истребителей Mirage 2000-5 ещё в июне говорил президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, первые самолёты должны отправиться на Украину до конца нынешнего года. О каком количестве боевых самолётов идёт речь, не уточнялось. По сведениям аналитиков издания Valeurs Actuelles, во французских ВВС таких истребителей всего 26, поэтому без ущерба для себя Париж может выделить Киеву не более шести машин.
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Александр Бойцов