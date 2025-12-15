Достижения.рф

Каллас: ЕС обсудит гарантии безопасности для Украины взамен на членство в НАТО

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС должен обеспечить Украине реальные гарантии безопасности, если членство в НАТО больше не рассматривается. Она подчеркнула необходимость конкретных мер, а не бумажных обещаний.



Перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Каллас отметила, что Украине нужны осязаемые средства защиты. По её словам, это не могут быть лишь декларации или формальные обещания — речь идёт о реальных войсках и военных возможностях, которые позволят стране отразить угрозу.

«Если это не подлежит больше обсуждению и об этом не идет речь, значит нам нужно посмотреть, какие гарантии безопасности являются осязаемыми. Это не могут быть, знаете ли, бумаги или обещания», — подчеркнула глава евродипломатии.

Каллас добавила, что ЕС рассматривает варианты поддержки Украины, которые позволят стране самостоятельно защищать свою территорию. Эти меры станут ключевым элементом обсуждений на предстоящем заседании министров иностранных дел.
Иван Мусатов

