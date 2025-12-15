Каллас: ЕС обсудит гарантии безопасности для Украины взамен на членство в НАТО

15 декабря 2025, 11:16

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС должен обеспечить Украине реальные гарантии безопасности, если членство в НАТО больше не рассматривается. Она подчеркнула необходимость конкретных мер, а не бумажных обещаний.





Перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Каллас отметила, что Украине нужны осязаемые средства защиты. По её словам, это не могут быть лишь декларации или формальные обещания — речь идёт о реальных войсках и военных возможностях, которые позволят стране отразить угрозу.





«Если это не подлежит больше обсуждению и об этом не идет речь, значит нам нужно посмотреть, какие гарантии безопасности являются осязаемыми. Это не могут быть, знаете ли, бумаги или обещания», — подчеркнула глава евродипломатии.