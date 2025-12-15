Зеленский и Рютте просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа

15 декабря 2025, 10:52

Марк Рютте и Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой не отвечать на критику президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.





По данным издания, эта просьба прозвучала на прошлой неделе из опасений, что ответная полемика может подорвать поддержку Киева. При этом, как отмечается, высокопоставленные чиновники Европейского союза выразили недовольство в связи с молчанием на резкие заявления американской администрации.

«Некоторые лидеры стран предложили обходить Брюссель в качестве канала связи с Трампом», — говорится в статье.