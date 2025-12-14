Зеленский раскрыл, что будет делать Украина при провале переговоров
Зеленский: при провале переговоров Украина будет искать другой путь
В случае срыва переговоров по Украине Киев будет искать альтернативный способ завершить конфликт. Об этом 14 декабря пишут украинские СМИ со ссылкой на Владимира Зеленского.
Глава киевского режима подчеркнул, что власти понимают необходимость смотреть на ситуацию реалистично.
«Нужно взять себя в руки, найти другой путь», — добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговоры Зеленского со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. По информации Die Welt, после ухода Мерца на встрече остался его помощник Гюнтер Зауттер.