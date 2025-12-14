Зеленский раскрыл, что будет делать Украина при провале переговоров

14 декабря 2025, 22:18

Зеленский: при провале переговоров Украина будет искать другой путь

Фото: istockphoto/ValleraTo

В случае срыва переговоров по Украине Киев будет искать альтернативный способ завершить конфликт. Об этом 14 декабря пишут украинские СМИ со ссылкой на Владимира Зеленского.





Глава киевского режима подчеркнул, что власти понимают необходимость смотреть на ситуацию реалистично.





«Нужно взять себя в руки, найти другой путь», — добавил Зеленский.