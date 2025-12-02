Прокуратура проводит обыски в ЕС и задержала троих подозреваемых

02 декабря 2025, 14:14

Фото: iStock/sinonimas

Европейская прокуратура подтвердила обыски в штаб-квартире дипломатической службы ЕС и в Брюгге. Мероприятия проводятся в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с программой подготовки молодых дипломатов, финансируемой Евросоюзом.





Европейская прокуратура продолжает расследование, отмечая, что дело касается злоупотреблений с государственными средствами ЕС. Дополнительная информация о подозреваемых и деталях расследования пока не раскрывается.





«Сегодня в Брюгге и Брюсселе проводятся обыски, в ходе которых задержаны три человека», — говорится в официальном заявлении EPPO.