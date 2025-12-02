Достижения.рф

ЕЦБ сообщил Украине плохие новости по репарационному кредиту

FT: ЕЦБ не дал Украине кредит на 140 миллиардов евро
Фото: istockphoto/darkojow

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Еврокомиссии (ЕК) в предоставлении кредита Украине на сумму €140 млрд. Об этом 2 декабря сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники.



В публикации отмечается, что ЕК начала разработку альтернативных предложений для обеспечения временной ликвидности, чтобы предоставить Киеву запрашиваемые средства. Согласно информации издания, депутаты ЕК обратились к ЕЦБ с просьбой рассмотреть возможность стать кредитором для депозитария Euroclear, расположенного в Бельгии.

Это предложение выдвинули с целью предотвращения кризиса ликвидности при финансировании киевского режима.

Однако ЕЦБ оценил возможность реализации такой меры как нереальную. В материале подчеркивается, что инициатива ЕК фактически приравнивается к прямому финансированию правительств, поскольку регулятор будет покрывать финансовые обязательства стран — членов Евросоюза (ЕС).

