ЕЦБ сообщил Украине плохие новости по репарационному кредиту
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказал Еврокомиссии (ЕК) в предоставлении кредита Украине на сумму €140 млрд. Об этом 2 декабря сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники.
В публикации отмечается, что ЕК начала разработку альтернативных предложений для обеспечения временной ликвидности, чтобы предоставить Киеву запрашиваемые средства. Согласно информации издания, депутаты ЕК обратились к ЕЦБ с просьбой рассмотреть возможность стать кредитором для депозитария Euroclear, расположенного в Бельгии.
Это предложение выдвинули с целью предотвращения кризиса ликвидности при финансировании киевского режима.
Однако ЕЦБ оценил возможность реализации такой меры как нереальную. В материале подчеркивается, что инициатива ЕК фактически приравнивается к прямому финансированию правительств, поскольку регулятор будет покрывать финансовые обязательства стран — членов Евросоюза (ЕС).
