Бельгия выступила против кредита Украине за счет активов РФ
Некоторые страны Европейского Союза возражают против объединения финансовых ресурсов или совместного долгового обязательства для Украины в качестве альтернативы использованию активов Российской Федерации. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.
17 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила главам государств ЕС письмо с тремя вариантами финансирования Украины на период 2026-2027 годов. Первый вариант предполагает выделение Киеву кредита на сумму 90 миллиардов евро, который будет получен Евросоюзом за счет заимствований на финансовых рынках. Второе предложение предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере от 0,16% до 0,27% их валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026-2027 годах, что составляет не менее 45 миллиардов евро в год. Третий способ финансирования предлагает использовать замороженные активы Российской Федерации на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине.
Каллас отметила, что Бельгия находится под значительным давлением, и это очевидно. У страны есть право беспокоиться о возможных рисках, однако остальные государства-члены ЕС выразили готовность разделить эти риски, добавила она.
Нагрузка на страны-участницы Евросоюза различается. Для некоторых государств общий долг или совместное привлечение капитала также не являются возможными, заключила Каллас.
