Бельгия выступила против кредита Украине за счет активов РФ

01 декабря 2025, 19:50

Каллас: ряд стран ЕС выступает против совместного долга для Киева

Фото: iStock/macky_ch

Некоторые страны Европейского Союза возражают против объединения финансовых ресурсов или совместного долгового обязательства для Украины в качестве альтернативы использованию активов Российской Федерации. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав МО стран ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.