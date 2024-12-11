Каллас призвала Трампа быть жестоким в отношениях с Россией, чтобы контролировать Китай

Кая Каллас (фото: РИА Новости / Стрингер)
Новый глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала избранного президента США Дональда Трампа продемонстрировать решительность и силу в отношениях с Россией, чтобы укрепить влияние на Китай, сообщает американское издание Politico.
«Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень жёсткими в отношении России», — отметила Каллас.Она также предположила, что решительная поддержка Украины со стороны Запада может стать важным фактором для предотвращения будущих конфликтов, включая возможную эскалацию между Китаем и Тайванем. Она уверена, что такой подход со стороны Трампа заставит Пекин учитывать потенциальные последствия своих действий.
Кроме того, Каллас подчеркнула, что Россия имеет «законные права» на активы, захваченные Западом в начале 2022 года. Однако она считает, что эти средства следует направить на восстановление Украины.
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Дайана Хусинова