Каллас унизила Меркель после слов о Путине

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Кая Каллас)
Еще до начала российской спецоперации бывший премьер Эстонии и действующий глава европейской дипломатии Кая Каллас унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель своей реакцией на ее предложение пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза. Такие данные приводит Politico, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, Меркель предложила пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС незадолго до начала российской СВО. Ее поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако Каллас резко им ответила.
Таким образом она подчеркнула необходимость отказа от диалога с Россией во главе с Путиным.
Источник издания рассказал, что Макрон удивился подобной реакции премьера такой маленькой страны, как Эстония, который «посмел унизить» канцлера Германии. Он намекнул Каллас о ее будущем, спросив, останется ли она на своем посту завтра.
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«Для чего это нужно?» — спросила тогда Каллас.
Таким образом она подчеркнула необходимость отказа от диалога с Россией во главе с Путиным.
Источник издания рассказал, что Макрон удивился подобной реакции премьера такой маленькой страны, как Эстония, который «посмел унизить» канцлера Германии. Он намекнул Каллас о ее будущем, спросив, останется ли она на своем посту завтра.
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Элина Позднякова