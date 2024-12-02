Новая глава дипломатии ЕС сделала трудное признание о Путине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин усиливает свое влияние в мире. Об этом сообщила в интервью украинскому телеканалу «Общественное» новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
По ее словам, ЕС видит, что РФ, Иран, КНДР и Китай работают вместе. Во время интервью Каллас также попыталась оправдать военную поддержку Киева.
Ранее Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в первый день своей работы в воскресенье, 1 декабря. По их словам, данный визит «подтверждает неизменную поддержку украинцев».
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Ранее Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в первый день своей работы в воскресенье, 1 декабря. По их словам, данный визит «подтверждает неизменную поддержку украинцев».
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Екатерина Коршунова