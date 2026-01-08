Каллас: страны ЕС обсудили возможные меры на угрозы США в отношении Гренландии

08 января 2026, 17:53

Фото: iStock/STILLFX

Европейские страны обсудили возможные меры в ответ на заявления и угрозы со стороны Вашингтона в отношении Гренландии. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.





Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация США обсуждает несколько сценариев установления контроля над Гренландией, включая силовой вариант. При этом госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Франции заявил, что Вашингтон не планирует военное вторжение на остров.





«Высказывания, которые мы слышим в отношении Гренландии, вызывают крайнюю обеспокоенность. Дания была надёжным союзником США, и подобные заявления отнюдь не способствуют стабильности в мире. Международное право ясно, и именно оно является единственной защитой для малых стран», — сказала Каллас на пресс-конференции в Египте.