Эрдоган заявил, что в мире из лидеров остался лишь он и Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались лишь два лидера с большим опытом — он и президент РФ Владимир Путин, проинформировало агентство ТАСС.
«В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли», — обратил внимание президент Турции.
Во время общения с молодежью в провинции Газиантеп Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что хочет продолжение диалога. Он отметил необходимость продолжения политики. Президент Турции вспомнил, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ в «Германии закончилась политика».
Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество стран в рамках телефонного разговора.
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