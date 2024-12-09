В России не захотели видеть «ползучей экспансии» НАТО в Азию

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Россия не хочет видеть «ползучей экспансии» НАТО в Азию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.
Руденко отметил, что на сегодняшний день Запад активно участвует в различной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подрывает принципы открытого и инклюзивного сотрудничества. По словам замминистра, цель западных государств заключается в изолировании некоторых стран, которые там считают неудобными, выведении их из регионального сотрудничества.
Руденко заключил, что РФ не хочет видеть «ни дальнейшей милитаризации региона, ни ползучей экспансии НАТО в эту часть мира».
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