Камала Харрис ни разу не упомянула Россию и Украину в своем первом интервью

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис не поднимала тему конфликта России и Украины в своем первом предвыборном интервью на телеканале CNN.
Харрис обратила свое внимание на вопросы внутренней политики, в том числе на своего оппонента Дональда Трампа. Отмечается, что политик также затронула вопрос о границе с Мексикой.
Примечательно, что Харрис обсудила тему конфликта Израиля и Палестины. Кандидат на пост президента Соединенных Штатов отметила необходимость заключения сделки.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. 21 июля Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом Республиканской партии стал бывший американский лидер Дональд Трамп.
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Примечательно, что Харрис обсудила тему конфликта Израиля и Палестины. Кандидат на пост президента Соединенных Штатов отметила необходимость заключения сделки.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. 21 июля Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом Республиканской партии стал бывший американский лидер Дональд Трамп.
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Екатерина Коршунова