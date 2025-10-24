Камалу Харрис освистали на презентации мемуаров в Лондоне из-за позиции по Газе

24 октября 2025, 18:53

Камала Харрис (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Бывшего вице-президента США Камалу Харрис освистали во время презентации её мемуаров «107 дней» в Лондоне. Инцидент произошёл на сцене в центре Саутбэнк, сообщает журнал Newsweek.





Трое протестующих прервали выступление Харрис. Они освистали её из-за позиции по конфликту в секторе Газа. Один из активистов поднял плакат с надписью «На твоих руках кровь», другой кричал на политика, а у входа в здание собралась группа людей с палестинскими флагами, скандировавших «Камале Харрис здесь не рады».





«Трое протестующих прервали бывшего вице-президента, освистав ее на тему Палестины, в течение нескольких минут после того, как она вышла на сцену в центре Саутбэнк в четверг вечером», — передает издание.