Дмитриев показал фото с маршрутом самолета над США
Спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в Instagram* фото с маршрутом полёта над американским городом Спрингфилд, сопроводив пост песней Басты «На заре».
Днём телеканал CNN сообщил, что Дмитриев прибыл в Соединённые Штаты с официальным визитом.
По сообщениям журналистов, он находится в Америке «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией» — на фоне усиливающегося недовольства Вашингтона российской политикой в отношении Украины и после того, как президент США Дональд Трамп отложил запланированный саммит с главой государства Владимиром Путиным в Будапеште.
Портал Axios позже сообщил, что Дмитриев встретится со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в субботу, 25 октября. По данным издания, переговоры пройдут в Майами, штат Флорида.
Читайте также: