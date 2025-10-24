Лукашенко: «Мне стало плохо»

24 октября 2025, 16:09

Лукашенко стало плохо из-за отчета об экономической ситуации в Витебской области

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко стало плохо и-за отчетности по экономической обстановке в Витебской области. Об этом он заявил на совещании с руководством региона, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал.





Белорусский лидер назвал ситуацию «ужаснейшей» и обвинил местных властей в безответственности, а также добавил, что с ними невозможно работать «по-хорошему».

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху. <…> Мне хотелось бы с вами работать по-хорошему, но с вами невозможно работать по-хорошему», — сказал он.