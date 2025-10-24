Вассерман объяснил интерес ЕС к Украине стремлением противостоять России
Европейский союз стремится к разделению Украины не из экономических, а из идеологических соображений, связанных с противостоянием России. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По его словам, западные страны рассматривают Украину исключительно как инструмент в своей стратегии против России. При этом прямой выгоды от такого подхода Европа не получает. Вассерман отметил, что европейские государства и без того не могут эффективно распоряжаться собственными ресурсами.
«Так что, кроме соображений межцивилизационной вражды и того, что европейцы уже давным-давно не хотят считать цивилизацией никого и ничего, кроме себя, других соображений не вижу», — отметил парламентарий.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила суверенитет, а ее судьба «находится в чужих руках». Он подчеркнул, что страна больше не обладает реальной независимостью и самостоятельностью в принятии решений.