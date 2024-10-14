Стали известны детали тайных сообщений от Ирана для США

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Иран через одну из стран-посредниц передал США, что не станет отвечать Израилю, если его удар ограничится лишь определенными целями. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает израильский телеканал Kan. Отмечается, что при таком варианте развития событий Тегеран будет считать нынешний раунд оконченным.
«Иран через третью страну передал Соединенным Штатам послание, согласно которому, если ответ Израиля на атаку баллистическими ракетами ограничится определенными целями, [иранские власти] будут считать нынешний раунд закрытым и не станут отвечать», — говорится в сообщении.В статье также указано, что это «тайное» послание от Ирана сильно отличается от его публичных заявлений, в которых Тегеран обещает грозный ответный удар в случае атаки Израиля.
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