В Иране запретили подниматься на борт самолёта с электронными средствами связи

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Иранские власти запретили проносить на борт самолёта любые электронные средства связи. Исключение сделано только для мобильных телефонов.
Об новом запрете сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу. Его слова приводит информационное агентство ISNA.
Это заявление прозвучало на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке после ракетного удара Ирана по территории Израиля в начале октября. А также после массового подрыва пейджеров участников движения «Хезболла» в Ливане в середине сентября. Предполагается, что за организацией этих взрывов стояли сотрудники израильской разведки «Моссад».
Уточняется, что любые электронные средства связи, кроме мобильников, не должны попасть на борт самолёта как в ручной клади, так и в багаже.
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Это заявление прозвучало на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке после ракетного удара Ирана по территории Израиля в начале октября. А также после массового подрыва пейджеров участников движения «Хезболла» в Ливане в середине сентября. Предполагается, что за организацией этих взрывов стояли сотрудники израильской разведки «Моссад».
Уточняется, что любые электронные средства связи, кроме мобильников, не должны попасть на борт самолёта как в ручной клади, так и в багаже.
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Александр Бойцов