США разместят в Израиле противоракетные системы для перехвата ракет из Ирана

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США в ближайшее время разместят в Израиле противоракетные системы THAAD для перехвата баллистических ракет в случае очередной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает новостной портал Ynet.
Отмечается, что атака Ирана может последовать в качестве ответа, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударит по объектам в Исламской республике.
В рамках подготовки к потенциальному иранскому удару власти США приняли решение предоставить Израилю несколько батарей ПРО, способных перехватывать баллистические ракеты.
Эти системы будут эксплуатироваться солдатами ВС США, находящимися на территории Израиля.
При этом точно не известно, сколько таких систем Вашингтон передаст Иерусалиму.
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В рамках подготовки к потенциальному иранскому удару власти США приняли решение предоставить Израилю несколько батарей ПРО, способных перехватывать баллистические ракеты.
Эти системы будут эксплуатироваться солдатами ВС США, находящимися на территории Израиля.
При этом точно не известно, сколько таких систем Вашингтон передаст Иерусалиму.
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Анастасия Чинкова