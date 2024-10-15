Рютте заявил, что России не запугать НАТО

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НАТО не запугать угрозами со стороны РФ, альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте во время первого визита на базу в немецком Висбадене, передает Reuters.
По словам Рютте, союзники Украины по НАТО продолжат делать все необходимое, чтобы убедиться, что глава российского государства Владимир Путин не добьется своих целей, и Украина одержит победу в нынешнем противостоянии.
Напомним, в начале октября украинский лидер Владимир Зеленский встретился с новым генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Во время разговора Зеленский подчеркнул, что на фоне приближающихся холодов стране и блоку важно реализовать все договоренности относительно передачи Украине средств ПВО.
Ранее геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что самой большой угрозой для Европы сейчас является НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, в начале октября украинский лидер Владимир Зеленский встретился с новым генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте. Во время разговора Зеленский подчеркнул, что на фоне приближающихся холодов стране и блоку важно реализовать все договоренности относительно передачи Украине средств ПВО.
Ранее геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что самой большой угрозой для Европы сейчас является НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова