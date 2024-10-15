На Западе выступили с жестким обращением к НАТО

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НАТО стала главным символом обмана европейцев. Об этом пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.
Согласно мнению Малинена, Североатлантический альянс — это самая значительная ложь с «момента создания Третьего рейха».
Профессор отметил, что начиная с 2022 года, альянс ведет прокси-войну против РФ.
Ранее Малинен заявил, что самой большой угрозой для Европы в настоящее время является НАТО.
Напомним, финские военные в этом году примут участие в ядерных учениях блока, которые будут называться Steadfast Noon. Эти военные манёвры, посвящённые отработке применения ядерного оружия, планируется осуществить в ноябре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Профессор отметил, что начиная с 2022 года, альянс ведет прокси-войну против РФ.
Ранее Малинен заявил, что самой большой угрозой для Европы в настоящее время является НАТО.
Напомним, финские военные в этом году примут участие в ядерных учениях блока, которые будут называться Steadfast Noon. Эти военные манёвры, посвящённые отработке применения ядерного оружия, планируется осуществить в ноябре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова