Китай надеется на расширение военных связей с Россией

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Зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся выразил надежду на развитие военных связей с Россией на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в Пекине.
«Мы надеемся, что стороны продолжат совместные усилия для реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств. Это позволит поддерживать тесные контакты на высоком уровне, углублять и расширять сотрудничество между вооружёнными силами двух стран, защищать суверенитет и безопасность наших государств, а также совместно работать над поддержанием мира и стабильности в международном и региональном контексте», — отметил Чжан Юся, передает Министерство обороны Китая.Сообщается, что встреча прошла в рамках укрепления сотрудничества между Россией и Китаем на фоне общей заинтересованности в обеспечении безопасности и стабильности.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что гуманитарная катастрофа в Газе не должна продолжаться, а насилие в ответ на насилие ни к чему не приведет. Ван И также подчеркнул, что жизни людей любого происхождения одинаково ценны.
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Елена Перлова