Канада готовится к партизанской войне с США
Канадская армия изучает стратегии сопротивления возможному вторжению США. Об этом сообщает газета Globe and Mail.
Согласно источникам издания, военные рассматривают применение тактики, схожей с действиями афганских моджахедов. Речь идёт о диверсионных операциях и засадах с использованием дронов.
Автор материала утверждает, что американские войска способны быстро занять ключевые позиции на территории Канады, и власти страны признают нехватку ресурсов для полноценного отпора агрессии. Несмотря на дружественный настрой текущих взаимоотношений с США, некоторые эксперты указывают на гипотетический риск, связанный с возможным прекращением сотрудничества в рамках программы NORAD. Это могло бы стать поводом для начала военной кампании против Канады.
И всё же учения носят исключительно теоретический характер, а вероятность реального нападения США на Канаду считается крайне низкой, говорится в статье.
Читайте также: