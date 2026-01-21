США захватили танкер Sagitta в Карибском море
Американские военные задержали танкер Sagitta в Карибском море из-за нарушения установленных Вашингтоном правил. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
По информации телеканала РЕН ТВ, судно шло под флагом Панамы. В военном ведомстве утверждают, что танкер нарушил режим карантина, введённого администрацией Трампа для судов, находящихся под санкциями.
Ранее пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт озвучила новый порядок регулирования движения нефтяных танкеров из Венесуэлы. Покидать территориальные воды страны смогут только суда, получившие предварительное одобрение из Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп 16 декабря ввёл полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из неё. Он также обвинил страну в «краже американских активов, нефти и земли».
