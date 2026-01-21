Сенатор Широков назвал Совет мира фантазией Трампа

21 января 2026, 03:33

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Решение президента США Дональда Трампа включить Украину в состав Совета мира по Газе не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение выразил член Совета Федерации Анатолий Широков в интервью Life.ru.