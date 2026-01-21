Сенатор Широков назвал Совет мира фантазией Трампа
Решение президента США Дональда Трампа включить Украину в состав Совета мира по Газе не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение выразил член Совета Федерации Анатолий Широков в интервью Life.ru.
Сенатор указал, что пока официально не существует даже самого органа. Более того, идея подобного совета выглядит скорее плодом фантазии Трампа, пытающегося создать альтернативу традиционным международным организациям, которые за последнее десятилетие показали свою эффективность, считает Широков.
По словам российского политика, нынешние международные структуры ограничивают амбиции американского лидера, что проявляется в его непоследовательности как внутри страны, так и за её пределами. В этой связи включение России в Совет мира было бы естественным шагом, учитывая её влияние и авторитет на международной арене, особенно на Ближнем Востоке.
Что же касается предложения относительно Украины, то оно представляется нелогичным и необдуманным, поскольку отсутствуют чёткие основания для такого шага. Поэтому Широков рекомендует не принимать всерьёз ни саму инициативу создания Совета мира, ни подобные приглашения.
