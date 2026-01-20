«Мировой лидер»: Трамп объяснил, зачем позвал Путина в «Совет мира»
Reuters: Трамп назвал Путина мировым лидером, необходимым в «Совете мира»
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пригласил президента России Владимира Путина в создаваемый «Совет мира» по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.
Свое решение Трамп аргументировал высоким статусом Путина на мировой арене. Американский лидер, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что его российский коллега — один из ключевых мировых лидеров, чье участие он считает важным.
«Он один из людей, мировых лидеров. Да», — сказал Трамп.При этом он допустил резкие высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что тот в подобном совете не нужен, а также напомнил о скором окончании его полномочий.