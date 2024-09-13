Канада поддержала снятие запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием

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Власти Канады поддерживают возможное снятие запрета на нанесение удара ВСУ вглубь территории России западным дальнобойным оружием. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что Канада полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России.
По словам Трюдо, Канада и её союзники чётко дали понять, что Киев должен одержать победу в конфликте с Москвой.
В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что по итогам встречи будет принято решение о возможном снятии действующего запрета на использование западного дальнобойного оружия для ударов по России.
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По словам Трюдо, Канада и её союзники чётко дали понять, что Киев должен одержать победу в конфликте с Москвой.
В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что по итогам встречи будет принято решение о возможном снятии действующего запрета на использование западного дальнобойного оружия для ударов по России.
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Анастасия Чинкова