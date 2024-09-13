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В Кремле заявили, что слова Путина об ударах ВСУ вглубь России услышаны

Песков: слова Путина о последствиях ударов ВСУ вглубь России предельно чёткие
13 сентября 2024, 18:38
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Слова президента России Владимира Путина о потенциальных последствиях ударов ВСУ западным дальнобойным оружие вглубь территории РФ предельно чёткие и не могут быть прочитаны двояко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что данные накануне заявления Путина крайне важны. Они достаточно чётко сформулированы, поэтому не допускают никаких двойных прочтений.

Песков также не сомневается, что заявления Путина «достигли адресатов, которым они предназначались».



Днём ранее Путин заявил, что снятие ограничений на использование украинскими войсками западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что такое решение Запада кардинально изменит «всю природу конфликта». Если разрешение будет дано, то Россия начнёт принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых извне угроз.

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Решение МВФ о восстановлении диалога с Россией вызвало изумление в Евросоюзе
Bloomberg: страны ЕС изумились решению МВФ возобновить диалог в Россией
13 сентября 2024, 19:02

Фото: iStock/TomasSereda

Ряд стран Евросоюза счёт странным решение Международного валютного фонда (МВФ) дать России рекомендации по улучшению экономической ситуации в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в ходе встречи посланников Евросоюза в среду франция, Бельгия, Польша, несколько стран Балтии и Северной Европы выразили удивление принятым в начале сентября решением МВФ возобновить диалог с Россией по ежегодным экономическим обзорам.

Представитель Литвы на встрече заявил, что страна будет напрямую обсуждать этот вопрос лично с представителем МВФ Кристалиной Георгиевой. По его словам, такой шаг фонда сродни оказанию экономической помощи президенту Владимиру Путину в условиях, когда США и Евросоюз пытаются всеми способами изолировать Россию.

По данным агентства, Георгиева в скором времени получит письмо, подписанное представителями нескольких членов ЕС, в котором будет выражена обеспокоенность запуском процесса, ведущего к нормализации отношений с Россией.

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#сотрудничество
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Зеленский пожаловался на сокращение поставок ракет к HIMARS от США
Зеленский: США втрое сократили поставки Киеву ракет к HIMARS
13 сентября 2024, 18:48

Фото: iStock/vadimrysev

США втрое сократили ежемесячные поставки Украине ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
Глава государства подчеркнул, что HIMARS очень помогали украинским военным на поле боя. В самом начале поставок этого оружия было в три раза больше, чем есть сейчас.

Зеленский отметил, что ВСУ по-прежнему испытывают дефицит артиллерийских снарядов разных калибров, FPV-дронов, систем ПВО и ракет к ним.

Он добавил, что украинские военные вынуждены использовать одну ракету в системах ПВО вместо стандартных двух.

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Телеведущая Ирада Зейналова стала послом и ушла из журналистики: личная жизнь, биография
13 сентября 2024, 18:45

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Республике Маврикий. На должность была утверждена журналист и телеведущая Ирада Зейналова. О ее личной жизни, карьере и работе на телевидении расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность Ирады Зейналовой


Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в семье, где ценились образование и культура. С ранних лет она проявляла интерес к журналистике и общественным вопросам. Ее детство прошло в атмосфере поддержки и стремления к знаниям, что положило основу для будущей карьеры.

Зейналова завершила обучение в Московском государственном технологическом университете, получив степень инженера-технолога. После получения диплома проходила стажировку в США. С 1997 года начала свою карьеру в телевизионной журналистике. Она первоначально занимала должность редактора в программе «Вести», затем переключилась на создание репортажей для «Вести недели» на канале «Россия».

Работа на Первом канале


В 2003 году Ирада присоединилась к Первому каналу, где выступала как корреспондент в программах «Новости», «Время» и «Другие новости». Она освещала значимые события, такие как взрывы в московском метро в 2004 и 2010 годах, а также теракт в Беслане. Среди её работ выделяются репортажи с чемпионата мира по футболу в 2006 году в Германии, зимних Олимпийских играх в Турине и летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а также зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. С 2012 по 2016 год она вела воскресное издание программы «Время».


Работа на НТВ


После успешной карьеры на Первом канале Ирада перешла на НТВ, где продолжила развивать свои профессиональные навыки. Она стала ведущей нескольких популярных программ, которые привлекли внимание широкой аудитории

Так, в 2016 году Зейналова стала ведущей авторской информационно-аналитической программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», выходившей по воскресеньям.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Назначение Зейналовой на пост посла



В документе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, говорится: «Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий».

Отметим, что ранее эту должность занимал 58-летний дипломат Константин Климовский.


Награды и достижения журналистки


Ирада Зейналова удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени благодарности от президента России в 2023 году.

В 2021 году ей была вручена Премия правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Она также является лауреатом премии Союза журналистов России «Золотое перо России» (2018), телевизионной премии ТЭФИ, которую она получила в 2006 году в номинации «Лучший репортер» и в 2023 году в категории «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы».

Личная жизнь Ирады Зейналовой


Ирада Зейналова встретила своего первого мужа, актера и журналиста Алексея Самолетова, в 90-х годах. На тот момент Алексей, работающий репортером, только что развелся и предложил руку молодой коллеге. У него остался сын Олег от предыдущего брака. Алексей, будучи более опытным и старшим, оказал значительное влияние на Ираду, которая только вступала в профессию. Она не раз подчеркивала, что именно благодаря ему она стала успешным репортером.

В сентябре 1996 года у них родился сын Тимур. Вскоре брак с Самолетовым распался.

Вторым мужем Зейналовой стал известный журналист Александр Евстигнеев, с которым она состоит в отношениях по сей день.

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Захарова объяснила назначение Зейналовой послом России на Маврикии
Захарова: у Зейналовой есть красный диплом Дипакадемии МИД РФ
13 сентября 2024, 18:28

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила назначение ведущей телеканала НТВ Ирады Зейналовой послом РФ в Маврикии. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
В пятницу президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.

Захарова рассказала, что ей поступило много вопросов о том, как телеведущую могли назначить дипломатом. Представитель МИД отметила, что Зейналова является журналистом-международником, автором аналитической программы. И помимо этого у неё есть второе высшее образование Дипакадемии МИД РФ, которую она окончила с красным дипломом.

В заключение Захарова отметила, что случаи становления журналистов дипломатами нередки, это довольно распространённое явление.

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Зеленский заявил, что Белоруссия якобы помогает Киеву сбивать российские дроны
13 сентября 2024, 18:05

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы помогает Киеву защищать небо от беспилотников. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».
Он задался вопросом о том, почему западные союзники Украины, которые совместными усилиями сбивают ракеты и беспилотники в небе над Ближним Востоком, до сих пор не делают того же в отношении российских ракет. При этом он подчеркнул, что в настоящее время сбиванием дронов ВС РФ отличилась только Белоруссия.

Украинский лидер выразил уверенность в том, что отказ западных стран от защиты неба над Украиной является «позором для демократического мира».

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 сентября белорусские силы ПВО сбили несколько дронов, нарушивших воздушное пространство страны.

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Немецкие солдаты разместятся в Литве
Литва и Германия подписании соглашение о размещении немецких военных
13 сентября 2024, 17:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Литва и Германия подписали официальное соглашение о размещении в первой стране немецкой военной бригады. Об этом сообщил глава литовского Минобороны Лауринас Кащюнас.
Отмечается, что документ был подписал Кащюнасом и его немецким коллегой Борисом Писториусом.

Он подчеркнул, что это историческое соглашение, которое является ещё одним шагом на пути к реализации присутствия немецких войск в стране, а также оказывает приверженность ФРГ ке обеспечению безопасности Литвы.

По словам Кащюнаса, данное соглашение позволит поднять уровень безопасности в стране и усилить оборону НАТО.

Ранее, 5 сентября, глава оборонного ведомства объявил об установке оборонительных укреплений «зубы дракона» на границе с Россией.

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#германия
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#оборона
#безопасность
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«Прямая война с Россией»: Небензя сделал важное заявление о НАТО
Небензя: НАТО начнёт прямую войну с РФ, если одобрит удары Киева
13 сентября 2024, 17:34

Фото: iStock/Arseniy45

Страны НАТО начнут «прямую войну с Россией», если позволят Украине применять дальнобойное оружие. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
Он подчеркнул, что принятие такого решения принципиально изменит отношения России с Западом. Если Киеву позволят использовать дальнобойное оружие, то НАТО там самым начнёт прямую войну с Россией.

При таком развитии событий России придётся принять соответствующие решения со всеми вытекающими из этого последствиями.

Небензя подчеркнул, что в этой ситуации западным коллегам уже не удастся снять с себя ответственность и обвинить во всём Украину.

В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Ожидается, что по итогам этой встречи стороны примут решение о возможности снятия запрета на использование Украиной западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

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#россия
#нато
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#ракетный удар
#оружие
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США убеждают Украину «максимально эффективно» бить ракетами ATACMS по России
13 сентября 2024, 17:26

Фото: iStock/aapsky

США убеждают Украину использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России «с максимальной эффективностью» и не тратить их на цели, не имеющие «большой стратегической ценности» для Киева. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в арсенале ВСУ ограниченное количество систем большой дальности, в связи с чем Штаты убеждают Украину использовать их с максимальной эффективностью.

Также власти США призывают Киев ударять этими ракетами только по важным целям на территории России, которые имеют высокую стратегическую ценность.

Неназванный американский чиновник сообщил телеканалу, что администрация Джо Байдена считает атаки ВСУ на Крым и находящийся там российский военно-морской флот (ВМФ) как наиболее эффективное использование ракет ATACMS.

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#сша
#украина
#россия
#ракетный удар
#ракета
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Орбан заявил, что у него есть козыри для продвижения «миротворческой миссии»
Орбан: У меня в кармане есть еще несколько козырей «миротворческой миссии»
13 сентября 2024, 17:15

Фото: сайт Кремля

Венгрия продолжит выступать с инициативой для мирного разрешения украинского. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает агентство Bloomberg.
«У меня в кармане есть еще несколько козырей миротворческой миссии», — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что и в дальнейшем будет предлагать неожиданные инициативы для примирения сторон.

Ранее Орбан в ходе закрытого выступления в городе Кетче в Венгрии заявил, что ранее анонсированная им миротворческая миссия продолжается. В данном направлении он активно работал летом, а в сентябре у этой инициативы будет какое-то «заметное» проявление, суть которого политик оставил в секрете.

Напомним, Орбан был в Киеве и встречался с Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования конфликта на Украине. После аналогичные переговоры он провел и с президентом России Владимиром Путиным.

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