В Кремле заявили, что слова Путина об ударах ВСУ вглубь России услышаны

Фото: сайт Кремля
Слова президента России Владимира Путина о потенциальных последствиях ударов ВСУ западным дальнобойным оружие вглубь территории РФ предельно чёткие и не могут быть прочитаны двояко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что данные накануне заявления Путина крайне важны. Они достаточно чётко сформулированы, поэтому не допускают никаких двойных прочтений.
Песков также не сомневается, что заявления Путина «достигли адресатов, которым они предназначались».
Днём ранее Путин заявил, что снятие ограничений на использование украинскими войсками западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что такое решение Запада кардинально изменит «всю природу конфликта». Если разрешение будет дано, то Россия начнёт принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых извне угроз.
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Песков также не сомневается, что заявления Путина «достигли адресатов, которым они предназначались».
Днём ранее Путин заявил, что снятие ограничений на использование украинскими войсками западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он отметил, что такое решение Запада кардинально изменит «всю природу конфликта». Если разрешение будет дано, то Россия начнёт принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых извне угроз.
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Анастасия Чинкова