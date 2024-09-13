США утверждают, что не меняют позицию по ударам ВСУ вглубь России

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США не меняли позицию по снятию ограничений на использование ВСУ американского оружия для ударов вглубь территории России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
Он подчеркнул, что власти страны не меняли своё мнение касаемо применения дальнобойного оружия украинскими войсками. Сегодня также не ожидается какая-либо перемена по данной теме.
В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США джо Байденом в Вашингтоне. Ожидается, что по итогу переговоров стороны примут решение о возможном снятии запрета на удары вглубь территории России западными дальнобойными ракетами.
Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что власти страны также не меняли позицию по использованию немецкого оружия для ударов вглубь России. Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о непоставке Украине ракет Taurus остаётся неизменным.
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В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США джо Байденом в Вашингтоне. Ожидается, что по итогу переговоров стороны примут решение о возможном снятии запрета на удары вглубь территории России западными дальнобойными ракетами.
Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что власти страны также не меняли позицию по использованию немецкого оружия для ударов вглубь России. Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о непоставке Украине ракет Taurus остаётся неизменным.
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Анастасия Чинкова