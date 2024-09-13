США убеждают Украину «максимально эффективно» бить ракетами ATACMS по России

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США убеждают Украину использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России «с максимальной эффективностью» и не тратить их на цели, не имеющие «большой стратегической ценности» для Киева. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в арсенале ВСУ ограниченное количество систем большой дальности, в связи с чем Штаты убеждают Украину использовать их с максимальной эффективностью.
Также власти США призывают Киев ударять этими ракетами только по важным целям на территории России, которые имеют высокую стратегическую ценность.
Неназванный американский чиновник сообщил телеканалу, что администрация Джо Байдена считает атаки ВСУ на Крым и находящийся там российский военно-морской флот (ВМФ) как наиболее эффективное использование ракет ATACMS.
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Также власти США призывают Киев ударять этими ракетами только по важным целям на территории России, которые имеют высокую стратегическую ценность.
Неназванный американский чиновник сообщил телеканалу, что администрация Джо Байдена считает атаки ВСУ на Крым и находящийся там российский военно-морской флот (ВМФ) как наиболее эффективное использование ракет ATACMS.
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Анастасия Чинкова