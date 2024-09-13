США убеждают Украину «максимально эффективно» бить ракетами ATACMS по России

Урегулировать конфликт на Украине невозможно без участия США, заявил экс-замглавы украинского МИД и член делегации от Киева на переговорах в Стамбуле Александр Чалый. По его словам, без американской стороны не получится даже временно остановить боевые действия, так как они — «игрок в европейском доме безопасности».