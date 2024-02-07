Посол РФ в Оттаве назвал воровством изъятие Канадой российских активов

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Российский посол в Оттаве Олег Степанов прокомментировал поправки в местное законодательство, благодаря которым канадское правительство сможет изымать активы РФ и передавать их Киеву. Он назвал такие действия банальным грабежом и воровством.
По мнению Олега Степанова, Трюдо и местные власти выставляют себя настоящим посмешищем, стремясь придать своим уголовным деяниям видимость некой легитимности. После таких действий Канада не смеет называть правовым государством, заключил дипломат.
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