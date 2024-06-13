Канада расширила список антироссийских санкций

Фото: istock / syahrir maulana
Канадские власти 13 июня расширила санкции против знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на МИД Канады.
Легенда хоккея времен СССР в феврале 2023 года уже попадал под рестрикции этой страны. В новой версии санкционного перечня была обновлена его дата рождения, с правильным 1952-м годом рождения, до этого у него в списке был 1962-й.
Отметим, что Третьяк включен в зал хоккейной славы в Торонто.
После начала СВО на Украине Третьяк попал под санкции ЕС, Швейцарии, Великобритании, Австралии и других государств.
Помимо этого, под ограничения также попали авиакомпания «Победа»,АО «Электроавтоматика» Новороссийское морское пароходство, и другие. Также Канада ввела санкции против нескольких российских СМИ. Среди них — «Российская газета», телеканалы «Таврия», «Санкт-Петербург» и «Мариуполь-24».
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Отметим, что Третьяк включен в зал хоккейной славы в Торонто.
После начала СВО на Украине Третьяк попал под санкции ЕС, Швейцарии, Великобритании, Австралии и других государств.
Помимо этого, под ограничения также попали авиакомпания «Победа»,АО «Электроавтоматика» Новороссийское морское пароходство, и другие. Также Канада ввела санкции против нескольких российских СМИ. Среди них — «Российская газета», телеканалы «Таврия», «Санкт-Петербург» и «Мариуполь-24».
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Алина Юрчак