Канада ввела санкции против сына Александра Лукашенко Николая

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Канада ввела санкции в отношении десяти белорусских граждан, в том числе сына белорусского президента Александра Лукашенко Николая, сообщило Министерство иностранных дел Канады на своем сайте.
Помимо сына белорусского лидера, в новый санкционный список вошли судьи местных судов, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Федин и первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белорусии Олег Мищенко. Ограничения также были введены в отношении шести компаний.
Ранее стало известно, что США могут внести новые антироссийвкие санкции из-за задержания американских граждан.
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Александр Климов