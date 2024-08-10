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Канада ввела санкции против сына Александра Лукашенко Николая

10 августа 2024, 05:12
Фото: iStock/Jordan Feeg

Фото: iStock/Jordan Feeg

Канада ввела санкции в отношении десяти белорусских граждан, в том числе сына белорусского президента Александра Лукашенко Николая, сообщило Министерство иностранных дел Канады на своем сайте.


Помимо сына белорусского лидера, в новый санкционный список вошли судьи местных судов, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Федин и первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белорусии Олег Мищенко. Ограничения также были введены в отношении шести компаний.

Ранее стало известно, что США могут внести новые антироссийвкие санкции из-за задержания американских граждан.

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#санкции
#александр лукашенко
#белоруссия
#россия
#канада
#мид
Немецкий город перестал принимать беженцев с Украины из-за чрезмерного наплыва
10 августа 2024, 03:10

Фото: iStock/photosvit

Немецкий город Пирмазенс прекратил прием украинских беженцев из-за их чрезмерного наплыва, передает газета Focus со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что июле в Пирмазенс было зафиксировано превышение пропускной способности на 82,6 процента. Это вызвало «угрожающую перегрузку городского общества», после чего было принято решение прекратить прием беженцев. Исключение составляют украинцы, у которых есть доход и работа, покрывающие расходы на проживание.

Ранее стало известно, что в Литве по требованию Киева прекратят реализацию образовательных программ для украинских беженцев.

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#беженцы
#украина
#германия
#расходы
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Трампа обвинили в нежелании бороться за избирателей
Штаб Харрис обвинил Трампа в нежелании бороться за избирателей
10 августа 2024, 02:29

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не готов бороться за своих избирателей и покидать свое поместье для посещения сомневающихся штатов. С такими обвинениями в адрес бывшего главы государства выступил предвыборный штаб вице-президента страны Камалы Харрис, сообщает CNN.
«Трамп слишком ленив, чтобы бороться за что-либо, кроме себя или покинуть свой загородный клуб, – нас это устраивает», – высказались в штабе Харрис.

Представитель действующего президента США обвинил Трампа в лени из-за того, что за последнюю неделю он не посетил ни одного сомневающегося штата. Между тем Харрис вместе с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом регулярно посещает колеблющиеся регионы.

Ранее Трамп заявил, что Харрис не будет давать интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность.

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#камала харрис
#сша
#президент
#выборы
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На Западе одобрили атаку ВСУ на Курскую область
Politico: на Западе одобрили атаку ВСУ на Курскую область
10 августа 2024, 01:28

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Страны Запада, в особенности Германия и США, одобрили нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область сообщило европейское отделение Politico.
В частности, Министерство иностранных дел (МИД) Германии заявило, что Украина имеет право на самооборону, «не ограниченную собственной территорией». Издание подчеркнуло, что Берлин не давал Киеву «красный свет» на вторжение в Курскую область.

В то же время Вашингтон решил не поднимать шум вокруг этих событий.

Ранее в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов пояснил, что решение было принято в связи с возросшей угрозой диверсий и террористических угроз со стороны Украины».

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#курская область
#украина
#сша
#германия
#мид
#нападение
#всу
#киев
#россия
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Иран отправит России баллистические ракеты Fath-360
Reuters: Иран отправит России баллистические ракеты Fath-360
10 августа 2024, 01:23

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Иран поставит России сотни боевых баллистических ракет Fath-360 для содействия боевым действиям в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских странах.
Отмечается, что контракт на поставку ракет, известных как аналоги HIMARS иранского производства, был подписан в Тегеране в декабре прошлого года.

По данным источников, десятки российских военнослужащих прошли в Иране обучение по использованию Fath-360.

Ранее сообщалось, что во время визита секретаря Совета безопасности РФ Шойгу в Тегеран иранские представители запросили у России современные системы ПВО С-400 для подготовки к войне с Израилем.

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#ракета
#иран
#россия
#сергей шойгу
#совбез
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Россия сообщила МАГАТЭ об осколках сбитых ракет на Курской АЭС
Россия сообщила МАГАТЭ о падении осколков ракет на Курской АЭС
10 августа 2024, 00:04

Фото: iStock/Vital Hil

В связи с попыткой нападения украинских войск на Курскую область Россия проинформировала МАГАТЭ о ситуации на Курской атомной электростанции. На станции были найдены части сбитой ракеты, сообщили в российском представительстве при международных организациях в Вене.
«Восьмого августа на станции были обнаружены осколки и остатки – предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», – сообщается в заявлении.

В то же время ситуация остается напряженной, хотя прямых обстрелов города Курчатова, атомной электростанции (АЭС) или энергетической инфраструктуры не зафиксировали. В миссии также отметили, что безрассудное поведение Украины ставит под угрозу всю мировую атомную сферу.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к «максимальной сдержанности» на фоне ситуации в Курской области, где расположена атомная электростанция.

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#аэс
#курская область
#магатэ
#россия
#украина
#бпла
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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ответить агрессорам
Лукашенко: Белоруссия сможет ответить тем, кто на нее «натопырится»
09 августа 2024, 23:47

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал население страны не беспокоиться о возможных военных действиях, настаивая на том, что страна может за себя постоять. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Во время визита в Шкловский район Могилевской области он заявил, что никаких военных действий против Минска пока не предпринимаются, и объяснил, что Белоруссия адекватно реагировала на попытки Украины «натопыриться» на границе.

«Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может… Успокойтесь, живите и работайте спокойно», – высказался Лукашенко.

Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации население будет немедленно проинформировано, и призвал граждан продолжать жить и работать в повседневном режиме.

Ранее президент Белоруссии заявил, что против народов Содружества Независимых Государств (СНГ) ведется «перманентная гибридная война».

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#александр лукашенко
#белоруссия
#украина
#граница
#снг
#война
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В США предупредили о скором уничтожении Россией переданных Украине. А-16
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожит отправленные Украине F-16
09 августа 2024, 23:35

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Россия уничтожит поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16. Такое заявление сделал полковник бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, президент США Джо Байден заявил, что не хочет начинать Третью мировую войну.

«Самолеты, которые прибывают на Украину, оснащены модернизированной электроникой (...) Надеюсь, что F-16 ВСУ не модифицированы таким образом, чтобы нести ядерное оружие», – отметил он.

Макгрегор считает, что российские военные нацелятся на F-16 для нанесения по ним удара.

Ранее французский генерал Жером Пеллистранди заявил, что прибытие западных истребителей F-16 не поможет ВСУ, поскольку баланс сил остается в пользу России.

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#истребитель f-16
#украина
#россия
#сша
#всу
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ФБР сообщило о невозможности установить мотивы стрелявшего в Трампа
ABC: ФБР не может установить мотивы совершившего покушение на Трампа
09 августа 2024, 23:16

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, что пока не установлены мотивы выстрелившего в него на митинге в штате Пенсильвания, передает ТАСС со ссылкой на ABC.
Бывший американский лидер встретился с агентами ФБР 1 августа, чтобы дать показания как жертва покушения. ФБР сообщило экс-главе Белого дома, что преступник, Томас Мэттью Крукс, перед покушением искал в Интернете фотографии различных американских политиков. Однако ведомство не объяснило мотив, побудивший преступника выбрать в качестве цели именно Трампа.

13 июля Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Совершившего покушения человека ликвидировали агенты Секретной службы. Стрелка опознали как местного жителя Томаса Мэттью Крукса.

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#сша
#покушение
#стрельба
#митинг
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МИД России заявил о последствиях для Киева после атаки на Курскую область
Посол МИД Мирошник: Украина понесет огромные потери за атаку на Курскую область
09 августа 2024, 23:08

Фото: iStock/vlad_karavaev

Посол Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что в результате атаки на Курскую область украинские власти понесут серьезные потери, в том числе политические . Об этом информирует ТАСС.
По его словам, действия украинских властей нарушают международные нормы и не могут быть оправданы никакими военными целями.

«Я очень надеюсь, что эта история достаточно быстро закончится и может быть обернута уже в конкретный негатив на международно-политическом треке в отношении украинской власти, киевского режима», – отметил он.

Милршник подчеркнул, что Киев готов на любую авантюру из-за проблем на линии фронта.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что нападение украинской армии на Курскую область сделает невозможными мирные переговоры.

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#украина
#мид рф
#россия
#всу
#курская область
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