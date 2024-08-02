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В США продлили действие разрешения на сделки с Мосбиржей, НРД и НКЦ

02 августа 2024, 18:28
Фото: istockphoto/Torsten Asmus

Фото: istockphoto/Torsten Asmus

Министерство финансов США продлило до 12 октября срок действия разрешения на осуществление сделок с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) России.


Об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства. Согласно предыдущей версии генеральной лицензии американских властей, эти операции позволялось осуществлять только до 13 августа. Теперь разрешение будет действовать ещё два месяца. Вопрос о последующем продлении пока остаётся открытым.

В июне министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против Московской биржи. В санкционный список также были внесены Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу «Московская биржа»).

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#биржа
#сша
#минфин
FT: Шольц освободил пожизненно осуждённого Красикова ради Байдена
02 августа 2024, 17:49

Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден пытался убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца включить в список для обмена отбывавшего пожизненный срок в Германии российского разведчика Красикова. В феврале на встрече с главой Белого дома тот согласился, заявив: «Ради вас я сделаю это».
Об этом пишет издание The Financial Times. В публикации отмечается, что долгое время Берлин исключал такой вариант. Американцы, работавшие над освобождением осуждённых в России за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и других, понимали, что обмен станет возможным только если Германия согласится включить в список Красикова.

Во время своего визита в Вашингтон 9 февраля 2024 года Шольц согласился пойти на этот шаг. Он сказал американскому президенту, что соглашается на это ради него, пишут авторы публикации со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Белого дома.

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#сша
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Политолог Шаповалов объяснил интересы японского бизнеса в сотрудничестве с РФ
02 августа 2024, 17:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что Япония и её бизнес заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на то что японские власти пропагандируют отношения с США.
«Активное сотрудничество дало бы значительные эффекты для Японии. Как в рыбной промышленности, так и в японской промышленности в целом. Россия не просто сосед, а один из традиционно ключевых партнёров Японии в регионе. Между народами наших стран также всегда были добрые отношения. Но они всегда были омрачены позицией руководства Японии», — прокомментировал в беседе с RT Шаповалов.

А депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки высказал мнение о необходимости добрососедских отношениях Японии и России. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, парламентарий считает нормализованные отношения Москвы и Токио залогом спокойствия своей страны.

Ранее сообщалось, что генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси не смог ответить сразу на вопрос о том, как власти относятся к возобновлению посещения могил бывшими жителями Курильских островов.

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WSJ: Освобождённый в рамках обмена журналист Гершкович просил Путина об интервью
02 августа 2024, 17:35

Фото: сайт Кремля

Журналист Эван Гершкович перед обменом заключёнными между Россией, США и рядом других стран в официальном прошении о помиловании просил президента РФ Владимира Путина дать ему интервью.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, в котором работает корреспондент. В публикации указано, что Гершкович заполнил документ на русском языке, который он отточил за 16 месяцев заключения. В последней строке, где нужно было указать его собственное предложение, он спросил, захочет ли Путин дать ему интервью после освобождения.

В тот же день эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что от западных СМИ поступает множество запросов на интервью российского лидера. Если Путин сочтёт возможным и необходимым дать такое интервью Гершковичу, в случае поступления соответствующей заявки это будет сделано, сказал представитель Кремля.

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#рф
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«Его выкинули»: настоящая причина снятия Байдена с выборов президента США
Трамп заявил, что Байдена отстранили от выборов в США в результате переворота
02 августа 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Нынешнего главу Белого дома Джо Байдена отстранили от предвыборной гонки в результате переворота. Об этом телеканалу Fox News заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.
«Это был переворот для свержения президента, подумайте. У него было 14 миллионов голосов (на предварительных выборах), он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем», — сказал Трамп.

Он добавил, что его оппонентка Камала Харрис — провальный кандидат, а «нечестные СМИ» хотят «сделать из нее Маргарет Тэтчер».

Трамп резюмировал, что не является фанатом Байдена, однако и саму Харрис он не считает умной.

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#камала харрис
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Yle: Финляндия привозит на границу с Россией контейнеры для бесед с мигрантами
02 августа 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финские власти размещают у границы с Россией специальные контейнеры, в которых будут проводиться собеседования с мигрантами. Теперь пограничники смогут отказывать в предоставлении убежища прямо на границе.
Об этом пишет финское издание Yle. В публикации указано, что таким образом сотрудники пограничной службы Финляндии готовятся к применению закона «о выдворении» непосредственно на российской границе. Просители убежища теперь могут получить отказ прямо в контейнере у пограничного пункта пропуска.

Ранее власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища на границу и провоцировании миграционного кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла подобные заявления, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

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#граница
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Стало известно, как в дальнейшем будет происходить обмен заключенными РФ и США
Кирби: США продолжают переговоры с РФ о дальнейшем обмене заключенными
02 августа 2024, 16:07

Фото: istockphoto/donfiore

США продолжают говорить с РФ про дальнейший обмен заключенными. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на официального представителя Белого дома Джона Кирби.
«Сейчас мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы понять, что США могут сделать для возвращения бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля домой», — сказал Кирби.

Он подчеркнул, что американские власти делают все для возвращения каждого своего гражданина на родину.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры об обмене заключенными ведутся между ФСБ и ЦРУ. Пресс-секретарь подчеркивал, что вся «кухня» переговоров не может быть публичной.

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В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина и Гершковича
Песков допустил, что помилованный Гершкович может взять интервью у Путина
02 августа 2024, 15:19

Фото: Сайт Кремля

Если президент России Владимир Путин посчитает нужным побеседовать с западными СМИ, он это сделает. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он не исключил, возможное интервью главы государства с освобожденным журналистом The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем.
«Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает», — прокомментировал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что с Путиным хотят интервью многие заграничные издания. Ранее WSJ сообщала, что Гершкович просил Путина помиловать его, подав соответствующее прошение. Также публицист просил об интервью.

Ранее Песков комментировал обмен заключенными между РФ и Западом.

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#россия
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#дмитрий песков
#владимир путин
#новости
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В Москве запретили строить квартиры площадью менее 28 квадратных метров
02 августа 2024, 13:57

Фото: istockphoto/4595886

В Москве отныне запрещено строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно документу, опубликованному на портале «Консультант Плюс», площадь квартиры учитывается без площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров. Жилая площадь должна составлять не менее 28 квадратных метров для однокомнатных квартир и не менее 44 квадратных метров — для двухкомнатных.

Соответствующие изменения вступили в силу с 1 августа 2024 года. По словам главы госкомпании «Дом.РФ», в некоторых российских регионах, по примеру Москвы, уже приступили к обсуждению введения ограничений на строительство малогабаритного жилья.

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#москва
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В кремле прокомментировали обмен заключенными между РФ и Западом
Песков: переговоры про обмен заключенными велись между ФСБ и ЦРУ
02 августа 2024, 13:54

Фото: istockphoto/yulenochekk

Переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой достигалась договоренность», — сказал Песков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин считает, нужно встретить освобожденных самостоятельно. По словам представителя Кремля, это дань уважения служащим России людям.

Песков резюмировал, что работа по возвращению россиян, заключенных за границей, продолжается. Ранее сообщалось, что в Россию возвращены восемь граждан, бывших в заключении за рубежом.

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