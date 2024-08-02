В США продлили действие разрешения на сделки с Мосбиржей, НРД и НКЦ

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Министерство финансов США продлило до 12 октября срок действия разрешения на осуществление сделок с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) России.
Об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства. Согласно предыдущей версии генеральной лицензии американских властей, эти операции позволялось осуществлять только до 13 августа. Теперь разрешение будет действовать ещё два месяца. Вопрос о последующем продлении пока остаётся открытым.
В июне министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против Московской биржи. В санкционный список также были внесены Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу «Московская биржа»).
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Александр Бойцов