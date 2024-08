В США продлили действие разрешения на сделки с Мосбиржей, НРД и НКЦ

Об этом пишет издание The Financial Times. В публикации отмечается, что долгое время Берлин исключал такой вариант. Американцы, работавшие над освобождением осуждённых в России за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана и других, понимали, что обмен станет возможным только если Германия согласится включить в список Красикова.Во время своего визита в Вашингтон 9 февраля 2024 года Шольц согласился пойти на этот шаг. Он сказал американскому президенту, что соглашается на это ради него, пишут авторы публикации со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Белого дома. Путин помиловал обменянных Гершковича и УиланаWSJ: Освобождённый в рамках обмена журналист Гершкович просил Путина об интервью Освобожденные по обмену граждане США прибыли на родину , их встречает Байден