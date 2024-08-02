В США продлили действие разрешения на сделки с Мосбиржей, НРД и НКЦ

Президент США Джозеф Байден пытался убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца включить в список для обмена отбывавшего пожизненный срок в Германии российского разведчика Красикова. В феврале на встрече с главой Белого дома тот согласился, заявив: «Ради вас я сделаю это».