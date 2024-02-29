Шольца обвинили в раскрытии данных разведки после слов о британцах на Украине

Фото: сайт Кремля
Канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в том что он злоупотребил данными разведки, когда заявил о присутствии британский военных на Украине. Об этом пишет The Independent.
В статье приводится заявление Шольца о том, что Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, опасаясь риска прямого участия Берлина в конфликте. Тогда он намекнул на помощь Великобритании и Франции Украине.
После этих слов экс-председатель комитета по обороне Палаты общин Великобритании заявил, что слова Шольца являются злоупотреблением разведданными. Он предположил, что Шольц сделал это намеренно для того, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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«В понедельник он заявил, что немецкие солдаты не могут последовать примеру своих британских и французских союзников» — напоминает издание.
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Элина Позднякова