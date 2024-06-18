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Кандидат на пост главы НАТО предложил Венгрии сделку

FT: Рютте, возглавив НАТО, разрешит Венгрии не помогать Киеву
18 июня 2024, 06:32
Фото: istock / RomanBabakin

Фото: istock / RomanBabakin

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что в случае его избрания генсеком НАТО, он позволит Будапешту не осуществлять поддержку Украины. Об этом пишет издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
По информации газеты, Рютте якобы предложил Орбану сделку.

«Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО — прим. ред) Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», — сказано в материале.


Информагентство отмечает, что кандидатуру Рютте на пост следующего генсека Североатлантического альянса сейчас поддерживают 29 из 32 государств-членов альянса, но Орбан стал преградой для Рютте.

Ранее Венгрия предложила выступить посредником между Россией и Евросоюзом по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нидерланды
Тихоокеанский флот начинает масштабные учения
ТОФ начал развертывание сил для учений с участием 40 кораблей и судов
18 июня 2024, 06:06

Фото: istock / Dovapi

Тихоокеанский флот начал развертывание своих сил в рамках плановых двусторонних учений, которые состоятся с 18 по 28 июня с участием порядка 40 кораблей и судов. Об этом информирует пресс-служба флота.
«Силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках плановых двусторонних учений, которые будут проводиться в период с 18 по 28 июня в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины», — сказано в сообщении.
Суммарно в учениях задействовали примерно 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов морской авиации, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в двух вариантах: противолодочном и поисково-спасательном. Помимо этого, к маневрам привлекаются подразделения морской пехоты, боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Учения проходят между Приморской флотилией и объединенным командованием войск на Северо-востоке РФ для отработки противолодочных действий, нанесения совместных ракетных ударов и отражения атак беспилотников и БППА и организации обороны.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Евросоюзе раскрыли подробности обсуждения по кандидатуре главы ЕК
Лидеры Евросоюза не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен главой ЕК
18 июня 2024, 03:53

Фото: istock / artJazz

Лидеры Европейского союза пока не смогли прийти к общей договоренности по вопросу кандидата на пост главы Еврокомиссии. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает РИА Новости.
«У нас состоялась дискуссия, я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности», — заявил он.
В процессе неформальной встречи обсуждались вопросы стратегической повестки Евросоюза до 2029 года и кандидаты на посты глав Еврокомиссии, Евросовета и верховного представителя Евросоюза по внешней политике. Напомним, сейчас главой ЕК является Урсула фон дер Ляйен, претендующая на переизбрание на этот пост после победы партии на выборах в Европарламент, которая поддерживает ее кандидатуру.

Ранее сообщалось, что Евросоюз создал комиссию по борьбе с хищениями на Украине западной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине
Руанда отозвала подпись под коммюнике конференции по Украине в Швейцарии
18 июня 2024, 03:24

Фото: istock / Serhii Sobolevskyi

Еще одно государство отозвало подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии. Так, Руанда стала третьей страной, которая поступила подобным образом, ранее подписи отозвали Иордания и Ирак. Об этом указано в уточненном списке участников мероприятия, поддержавших итоги конференции, он опубликован на сайте МИД Швейцарии.
Руанда числилась среди подписантов 16 июня, в день завершения встречи, но в обновленном документе от 17 июня её нет. После отзыва подписи число государств, не поддержавших итоговое коммюнике саммита по Украине, составило 16.

Конференция по Украине состоялась в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 государство (55 были представлены главами стран) и 8 организаций, в том числе Евросоюз, Совет Европы и ООН.

Отметим, что президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других стран в Швейцарию не приехали.

Ранее депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что Украина ошиблась, не пригласив РФ на саммит в Швейцарию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Цивилева рассказала о новых обязанностях на посту замминистра обороны
Цивилева будет курировать взаимодействие Минобороны РФ с «Защитниками Отечества»
18 июня 2024, 01:40

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

На посту заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева будет курировать взаимодействие ведомства с государственным фондом «Защитники Отечества». О своих новых обязанностях она рассказала в своем Телеграм-канале.
«В новой должности займусь социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, буду курировать взаимодействие ведомства с фондом «Защитники Отечества»», — написала Цивилева.
Она отметила, что это назначение является большой ответственностью и очередным подтверждение внимательного отношения страны к участникам и ветеранам боевых действий, в том числе СВО. Цивилева также заверила, что теперь работа будет строиться «еще быстрее и продуктивнее, чтобы наши герои получали заслуженное внимание и поддержку».

В Минобороны России добавили, что замминистра будет нести ответственность за вывод перечисленных направлений на новый уровень, ставя в центр человека.

О назначении Цивилевой на должность замминистра обороны стало известно ранее сегодня, 17 июня. Анна Цивилева является женой министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который ранее занимал пост главы Кемеровской области.

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«Мы допустили ошибку»: в Раде сделали неожиданное заявление об РФ
Депутат Рады Шевченко: Украина ошиблась, не пригласив РФ на саммит в Швейцарию
17 июня 2024, 21:37

Фото:istockphoto/Konoplytska

Украина ошиблась, когда не пригласила РФ на швейцарский саммит в Бюргенштоке. Об этом в беседе с политологом Вадимом Карасевым заявил нардеп Верховной рады Евгений Шевченко.
«Мы допустили ошибку, и этот саммит показал, я думаю все уже прекрасно понимают, что не пригласили туда представителей России. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот», – сказал собеседник.

Украинский парламентарий уверен, что повторного саммита уже не получится, потому что первый был несостоятельным.

«И это Россия увидела», – резюмировал Шевченко.

На саммите по Украине страны-участницы конференции подписали итоговое заявление с требованиями к российской стороне. Одно из них предполагает возвращение Киеву контроля над Запорожской АЭС. Россия же предлагает киевскому режиму вывести войска с территорий новых регионов РФ.

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#россия
#украина
#саммит
#швейцария
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Саммит по Украине в Швейцарии потерпел полный провал
Политолог Баширов: саммит по Украине в Швейцарии провалился
17 июня 2024, 21:20

Фото: iStock/Photoboyko

Планы Запада запугать Россию и ее сторонников на мирном саммите по Украине в Швейцарии провалились. Так считает политолог Марат Баширов.
Политолог выразил уверенность в том, что провал саммита по Украине был очевиден еще до его начала.

«Эта конференция показала, что американцы — это колосс на глиняных ногах. Они уже мало что могут сделать, убеждая. Они еще могут чего-то добиться, убивая, устраивая перевороты, запугивая. Но убеждать уже нечем. И, конечно, это никакая не мирная конференция, это конференция — попытка надавить на РФ, запугать кого-то из тех, кто выстраивает отношения с РФ. Эта попытка провалилась», — пояснил Баширов в беседе с «Известиями».

По его словам, многие крупные страны приехали на саммит только для того, чтобы высказаться об отсутствии перспективы переговоров без участия России. Сделав это, представители таких государств уехали, отметил Баширов, отметив, что они были услышаны.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине, не может быть реализован без участия России.

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В швейцарском МИДе назвали страну, где может пройти вторая конференция по Украине
Люхингер: вторая конференция по Украине может состояться в Саудовской Аравии
17 июня 2024, 21:17

Фото:istockphoto/Diy13

Вторая конференция по Украине пройдет не на территории Европы, РФ должна быть в нее вовлеченной так или иначе. Об этом в эфире радиостанции SRF заявил руководитель департамента международной безопасности швейцарского МИДа Габриэль Люхингер.
«Следующий мирный саммит по Украине не будет проходить в Европе», – сказал глава швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке.

Люхингер считает, что следующая конференция пройдет, предположительно, в Саудовской Аравии. Политик резюмировал, что государства, которые заинтересованы в следующем саммите по вопросу конфликта на Украине, должны сами проявлять инициативу. Швейцария же будет действовать «за кулисами», если ее попросят об этом ключевые страны.

«Кроме того, теперь в том или ином виде должна быть вовлечена Россия», – заключил Люхингер.

Саммит по вопросам Украины проходил 15-16 июня. По итогам страны-участницы мероприятия подписали коммюнике с требованиями к России.

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Экс-офицер США Беннетт: Байден не помнит, как его зовут
17 июня 2024, 21:04

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден является старым человеком в своём мире и не помнит, как его зовут. Такое мнение выразил бывший офицер армии США Скотт Беннетт.
Американский экс-офицер считает, что Вашингтон играет в карты, однако «на картах ничего нет, они пустые».

«Байден — старый человек в своём мире, он даже как его зовут, не помнит. Там Обама на самом деле дёргает за верёвочки», — заявил Беннетт в беседе с RT.

По его словам, поддержка киевского режима со стороны США ежедневно слабеет. При этом сам Байден ничего не решает, уверен Беннетт.

Беннетт также выразил мнение, что Владимир Зеленский закончит как Адольф Гитлер или Бенито Муссолини. Он считает, что у Зеленского нет будущей политической жизни, так как его время прошло, а от убийства его может спасти только суд, который своим решением поместит его «в маленькую камеру где-то в Сибири».

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Сенатор Ковитиди: все саммиты по Украине без участия РФ обречены на провал
17 июня 2024, 20:51

Фото: iStock/ffikretow

Все саммиты по мирному урегулированию конфликта на Украине без участия России обречены на провал. Так считает сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
«Какое количество саммитов ни было бы инициировано по украинской проблеме, все они без участия России обречены на провал. Политические тусовки с сомнительным уровнем представительства, саммиты по Украине являются очевидной политической пустышкой», — заявила Ковитиди в беседе с RT.

По её словам, все эти мероприятия созданы для того, чтобы прикрыть истинную сущность Украины, которая стала кризисным активом американской военно-политической биржи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю. По словам представителя Кремля, многие государства, которые принимали участие в мероприятии, указывали на бесперспективность серьезных обсуждений без присутствия России.

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#дмитрий песков
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