Кандидат на пост главы НАТО предложил Венгрии сделку

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что в случае его избрания генсеком НАТО, он позволит Будапешту не осуществлять поддержку Украины. Об этом пишет издание Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
По информации газеты, Рютте якобы предложил Орбану сделку.
Информагентство отмечает, что кандидатуру Рютте на пост следующего генсека Североатлантического альянса сейчас поддерживают 29 из 32 государств-членов альянса, но Орбан стал преградой для Рютте.
Ранее Венгрия предложила выступить посредником между Россией и Евросоюзом по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Премьер-министр Нидерландов пообещал, что во время его пребывания на этом посту (генсека НАТО — прим. ред) Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», — сказано в материале.
Информагентство отмечает, что кандидатуру Рютте на пост следующего генсека Североатлантического альянса сейчас поддерживают 29 из 32 государств-членов альянса, но Орбан стал преградой для Рютте.
Ранее Венгрия предложила выступить посредником между Россией и Евросоюзом по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак